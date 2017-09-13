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    1907 Fenerbahçe Espor’un Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 11:22 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:22

    League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu unvanıyla Çin’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ön elemelerinde ülkemizi temsil edecek 1907 Fenerbahçe Espor’un rakipleri belli oldu. Çekilen kurayla D grubuna yerleşen 1907 Fenerbahçe Espor, bir üst tur için Hong Kong Attitude ve Rampage ile mücadele edecek.

    Bu yıl Çin’de gerçekleştirilecek ve 1907 Fenerbahçe Espor’un TBF 2017 Şampiyonu unvanıyla ülkemizi temsil edeceği League of Legends Dünya Şampiyonası ön eleme kuraları belirlendi. 1907 Fenerbahçe Espor, Dünya Şampiyonası ön elemeleri D grubunda LMS bölge 3.’sü Hong Kong Attitude ve Japonya şampiyonu Rampage ile bir sonraki aşama için mücadele edecek.

    Fenerbahçe’nin yer aldığı gruptaki iddialı rakibi Hong Kong Attitude, LMS ligini 6. sırada tamamlamasına rağmen finallerde favori rakiplerini elemeyi başarmış ve bölgesinden Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan üç takımdan biri olmuştu. İki yıldır bölgesinde güçlü bir hakimiyet kuran Japonya şampiyonu Rampage ise uluslararası turnuvalarda başarı elde etmekte sıkıntı yaşasa da, farklı oyun tarzıyla tehdit oluşturan bir takım olarak dikkat çekiyor.

    Birinci Hedef Grubu İlk İki Sırada Tamamlamak
    1907 Fenerbahçe Espor, rakipleriyle yapacağı maçlar sonucunda grubu 1. tamamlarsa başka bir grubun 2.siyle, 2. tamamlarsa başka bir grubun 1.siyle bir üst turda rasgele eşleşecek. 5 maç üzerinden oynanacak serinin galibi, Dünya Şampiyonası grup aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

    Dünya Şampiyonası 23 Eylül’de yapılacak ilk ön eleme maçlarıyla başlayacak. 1907 Fenerbahçe Espor’un maç takvimi önümüzdeki günlerde belirlenecek. Espor ve LoL tutkunları, sosyal medyada takımlarını desteklemek için #VadininBoğası etiketiyle mesajlarını paylaşabilecek.

    Etiketler: 1907 Fenerbahçe Espor , e-spor , lol , league of legends , oyun
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