1907 Fenerbahçe avantajı kaptı!

Cumartesi günü oynadıkları maçlardan birer puanla ayrılan iki takımın mücadelesinde 1907 Fenerbahçe, Baron’u aldıktan sonra alt koridordan uyguladığı baskı ve Frozen’un burada da rakipten iki oyuncuyu teklemesi sayesinde 34. dakikada maçı bitirdi ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci bölümünde Baron kararı alan Dark Passage, güçlendirmeyi hanesine eklese de, verdiği sayıların ardından Nexus kulelerinden birini kaybetti. Ardından Kadim Ejderi de alan ekip tam öne geçti derken, Baron tarafında Frozen’ın iki kişiyi sersemletmesi ile rakibine dört skor verince, 1907 Fenerbahçe 43. dakikada oyunu bitirerek 3 önemli puanı hanesine yazdırdı.

1907 Fenerbahçe bu galibiyetin ardından KMF için oldukça önemli bir avantajı da elde etmiş oldu.