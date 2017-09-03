19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ahmet Olgun (19) arkadaşları Y.E.T. ve kız arkadaşları Ü.Ş.B. (18) ile buluştu. Daha sonra üç arkadaş otomobil içerisinde alkol almaya başladı.

İddiaya göre Ahmet Olgun, alkol almaya başladıktan hemen sonra fenalaşarak titremeye başladı. Bunun üzerine paniğe kapılan arkadaşları tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Olgun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane morguna kaldırılan Ahmet Olgun'in yapılan ilk otopsi sonucunda kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı öğrenildi.

Ahmet Olgun'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan, olayın ardından hayatını kaybeden gencin arkadaşları Y.E.T. ve Ü.Ş.B. ifadesini almak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü. Hayatını kaybeden gencin hastaneye getirildiği otomobil de incelenmek üzere çekiciyle Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.