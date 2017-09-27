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    19 yaşındaki gencin korkunç ölümü

    İHA
    27.09.2017 - 21:08 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 21:25

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fırında çalışan 19 yaşındaki genç, yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. 

    Olay, akşam saatlerinde Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınının imalathanesinde çalışan 19 yaşındaki Ali Doğan Akdeniz, hazırlanan hamur dolu kazan ile 3. kattan yük asansörüne bindi. Asansörle zemine inmek isteyen Akdeniz, bir anda asansör ile duvar arasına sıkıştı. Yük asansörünün hareketini devam ettirmesi sonucu genç olay yerinde hayatını kaybetti.

    19 yaşındaki gencin korkunç ölümü

    Gencin sıkıştığını gören babası Sadık Akdeniz ve diğer fırın çalışanları Ali Doğan'ı kurtarmak istese de başarılı olamadılar. Fırın çalışanlarının haberi vermesi üzerine ise olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    BABASI FENALIK GEÇİRDİ

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda genç fırın işçisinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Bu sırada fırın önünde fenalık geçiren baba Sadık Akdeniz'i ise yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti.

    19 yaşındaki gencin korkunç ölümü

    Sağlık ekiplerinin de incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

    Etiketler: işçi , Ali Doğan Akdeniz , kocaeli
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