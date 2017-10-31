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    19 bin TL'ye iPhone X Türkiye'de!

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Henüz Türkiye'de satışa sunulmayan; ancak fiyatları belli olan iPhone X cepleri fena halde yakacak. iPhone X'e şimdiden sahip olmak isteyenlerse fahiş fiyatlarla telefona sahip olabiliyor. 19 bin TL'ye iPhone X'i alıp yakından inceleyen teknoloji editörü Hakkı Alkan, iPhone X'in kutusunu açtı.

    5.8 inç boyutlu ekranda 1125 x 2436 çözünürlük kullanan telefonun ekran kasa oranı ise %82.9 seviyesinde. Donanım bileşenlerine baktığımızda ise Apple A11 Bionic işlemcisi, 64/ 256 GB depolama seçenekleri ve 3 GB RAMdikkat çekiyor.

    Çift 12 MP arka kameraya sahip telefonun her iki kamerası da OIS destekliyor. Ancak kameraların bir tanesi F/1.8 diyafram değerine, bir diğeriyse F/2.4 değerine sahip. Son olarak telefonda 2716 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da belirtelim.

    Alkan'ın iPhone X videosuna ulaşmak için buraya tıklayın.

    Etiketler: telefon
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