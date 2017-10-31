19 bin TL'ye iPhone X Türkiye'de!

5.8 inç boyutlu ekranda 1125 x 2436 çözünürlük kullanan telefonun ekran kasa oranı ise %82.9 seviyesinde. Donanım bileşenlerine baktığımızda ise Apple A11 Bionic işlemcisi, 64/ 256 GB depolama seçenekleri ve 3 GB RAMdikkat çekiyor.

Çift 12 MP arka kameraya sahip telefonun her iki kamerası da OIS destekliyor. Ancak kameraların bir tanesi F/1.8 diyafram değerine, bir diğeriyse F/2.4 değerine sahip. Son olarak telefonda 2716 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da belirtelim.



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