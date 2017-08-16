19 Ağustos’ta İzmir’de başlıyor

Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, Türkiye’nin en önemli ralli organizasyonlarından Transanatolia Rally Raid’e sponsor olarak yer alıyor. İzmir'den Samsun'a kadar sürecek macera dolu yarış, 19 Ağustos'ta Ege'den başlayıp Akdeniz'e oradan da Karadeniz'e uzanacak. Bu yıl ilk kez farklı bir noktada Samsun'da 26 Ağustos’ta sona erecek yarışlar, 8 gün sürecek.



Organizasyon boyunca kurulacak kamp alanlarında, BFGoodrich®, özel olarak hazırladığı BFGoodrich Sporcu Alanı’nda ihtiyacı olan yarışmacılara lastik satışı, sökme-takma hizmeti ve sporculara yönelik çeşitli aktivitelerle hizmet vermeye devam edecek.

2010 yılından bu yana her yıl Ağustos ayından düzenlenen ve bu sene yedinci kez gerçekleştirilecek Transanatolia Rally Raid , İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan ve Kıbrıs gibi pek çok farklı ülkeden katılımcıları da ağırlamayı hedefliyor.



Rallilerden daha uzun ve daha ağır yol şartları içeren etaplarda toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan zorlu parkurlarda yarışmacılar, 8 gün boyunca türlü maceralarla baş etmek zorunda kalacak ve navigasyon / yön bulma yetenekleri sınanacak.

Anadolu’dan geçen 2 bin 850 km’lik bir rotada ilerleyecek Türkiye ve dünyadan pek çok yarışmacı, yol boyunca Anadolu'nun saklı güzellikleri ile karşılaşacak.



BFGoodrich’in Avrupa çapında yapılan yarışmasında Türkiye’den de bir ekip dereceye girmeyi başardı. En uzun ve zorlu motorsporları organizasyonlarından Transanatolia’da BFGoodrich®’in “Good Project” projesine hayallerini hayata geçirmek üzere katılarak Türkiye’nin kazananı olan otomobil tutkunu ekip Selen & Koray Muratoğlu çifti de Toyota Hilux ile yarışacak. Avrupa çapında seçilen ilk 10 proje arasına girmeyi başaran ekip, BFGoodrich®’ten aldıkları lojistik ve finansman desteği sayesinde İzmir’den başladıkları maceralarını Samsun’a kadar sürdürecek. Ege'den başlayıp Akdeniz, İç Anadolu ve son olarak Karadeniz' de son bulacak yarışta ekip toplam 2.850 km. yol katedecek.

Offroad meraklıları bu çiftin eğlenceli maceralarını BFGoodrich websitesi ve “BFGoodrich Europe “ sosyal medya hesaplarından takip etme şansı bulacaklar.

Selen ve Koray Muratoğlu’nun bu maceradaki sponsorları arasında Toyota Türkiye, Bomberg Türkiye ve Spy Optik de yeralıyor.