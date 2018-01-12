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    186 öğrenciye ‘Tam Eğitim Bursu’

    Hürriyet Eğitim
    12.01.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    Türk Eğitim Derneği’nin, başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği ‘Tam Eğitim Bursu’ndan faydalanmak isteyenlere yönelik sınav, 24 Şubat’ta düzenlenecek. 186 öğrenciye verilecek ‘Tam Eğitim Bursu’ sınavına 11 Şubat’a kadar ‘www.ted.org.tr’ adresinden başvurulabiliyor.

    Bu yıl 24 Şubat Cumartesi saat 10.00’da, TED Okullarının bulunduğu 35 il-ilçede düzenlenecek ‘Tam Eğitim Bursu’ Sınavı için başvurular 24 Aralık’ta başladı. Başvurular 11 Şubat’a kadar ‘www.ted.org.tr’ adresinden yapılabilecek.

    186 ÖĞRENCİYE BURS
    Sınavda başarılı olan ve maddi imkanları kısıtlı 186 öğrenci ortaokuldan başlayarak ‘Tam Eğitim Bursu’ kapsamında eğitim alacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.

    Bursluluk sınavına; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2017-2018 öğretim yılında 4, 5 ve 8’inci sınıfa devam eden, 5 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin, ‘bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde’, yıl sonu başarı ortalaması 85 ve üzerinde olan, ailesinin aylık toplam geliri 4 bin 500 TL’den düşük ve ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan adaylar başvurabiliyor. Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuramıyor.

    Etiketler: Sınav
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