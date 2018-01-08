Hastane randevusu alma işlemi, 182'yi arayan ancak ulaşamayan vatandaşların en çok merak ettiği konu oldu. Çeşitli polikliniklerden rahatsızlıklarına göre randevu almak isteyen vatandaşlar, 182'yi arayarak bu işlemi gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak, çağrı merkezi üzerinden randevu alma hattı olan 182'ye ulaşamadı. Peki, 182 neden aranmıyor? Hastane randevu alma işlemi nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler

182 HASTANE RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hastane randevu alma işlemi için iki fraklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 182 numaralı hattı arayarak çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat bu işlem, hatların ve çağrıya yanıt veren operatörlerin yoğunluğu nedeniyle sağlıklı işlemeyebilmektedir.

İkinci yöntem ise internet üzerinden TC Kimlik Numarası ile alınan randevuları kapsamaktadır. Bu yöntem en sağlıklı olan olarak bilinmektedir. Randevunuzu şu şekilde alabilirsiniz;

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü'nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz

YAKINLARIM İÇİN RANDEVU ALABİLİR MİYİM?

İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve kimlik bilgileri ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Üyelik kaydı oluşturduğunuz aile fertlerinizin kimlik numarası ve parolası ile https://www.hastanerandevu.gov.tr , https://www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından giriş yaparak aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Alo182 çağrı merkezimizi arayarak da aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz.

EN ERKEN RANDEVU NE ZAMAN ALINIR?

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken yarım saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir.