12 Ağustos 1999’da, dönemin Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve aralarında Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Bekaroğlu, Azmi Ateş, Avni Doğan gibi isimlerin olduğu 20 Fazilet Partilinin verdiği önergede, “Kuzey Irak için yeni bir statünün tesisi noktasında yoğun çabalar harcanmaktadır. Bir süre sonra bu bölgede müstakil bir devletin kurulması gündeme gelecektir. Kuzey Irak’ta olup bitenleri ciddiyetle takip etmesi gerekir” denilmişti. TBMM’ye verilen genel görüşme önergesinin ilk imzacısı olan Cemil Çiçek, şöyle konuştu: “18 yıl önce uyarmıştık. Kuzey Irak’taki gelişmeler benim için sürpriz değil. İşin gittiği noktayı göremediğimiz için günü birlik tepki koyarak netice elde etmeye çalışıyoruz. Bizde sorun devlet aklında. Bütünlük içinde görme sorunumuz var. Devlet olarak bu gelişmeleri iyi okuyamadık. Siyasilerin de sorumluluğu var, ama devleti siyasiler mi yoksa kayıt dışı unsurlar mı yönetiyor ona bakmak lazım.”