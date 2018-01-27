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    18 yaşında 63 suç kaydı var

    Tolga YANIK/DHA
    27.01.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    KONYA'da 'gasp, hırsızlık, yağma, adam yaralama' gibi suçlardan 63 kaydı bulunan, tutuklandıktan sonra adliyenin bahçesinden kaçan Bayram Dağ (18), firardayken bir cep telefonu gasp ettikten sonra yakalandı.

    Bayram Dağ, 22 Haziran 2017’de, işlediği suçlardan birinin duruşması için cezaevinden mahkemeye getirildi. Elleri kelepçeli olan Dağ, adliyenin bahçesinden firar etti. Dağ, firar ettikten iki gün sonra Meram ilçesi Abdülaziz mahallesinde Suriye uyruklu Ahmed Hadi Menefihi'nin cep telefonu bıçak zoruyla gasp etti.

    Dağ, bu olaydan bir gün sonra bir parkta polis tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne var? Sanki adam öldürdük. Her şeye gasp diyorsunuz" diyen Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Dağ, gasp suçlarından biri için yargılandığı Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli yağma'dan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması ve mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 8 aya indirildi. Dağ'ın diğer suçlarla ilgili yargılanması devam ediyor. 

    Etiketler: hırsızlık , gazetehaberleri , son dakika
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