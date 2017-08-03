18 yaşın altına da BES geliyor

EKONOMİDEN sorumla Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bireysel emeklilik sisteminde yeni değişikliklere gidildiğini açıkladı. NTV canlı yayınına katılan Şimşek, BES’e katılım yaşının şu anda 18 ve üstü olduğunu ve altına da bu imkanı sağlasalar uzun vadeli tasarrufları artırıp artırmayacaklarına baktıklarını söyledi. Çok cömert bir bireysel emeklilik sistemleri olduğunu ifade eden Şimşek, “Bu bir eleştiri değil, emeklilik şirketlerimizin yeterince çaba göstermediğini söylesem herhalde makul olur” dedi.

70 MİLYAR BİRİKİM

Şu anda gönüllü BES’te 6.8 milyon katılımcı, 70 milyar liralık birikim bulunduğunu bildiren Şimşek, sistemin başarılı olduğunu vurguladı. Otomatik katılımda ise 2.6 milyon katılımcının, 775 milyon lira birikimin olduğunu kaydeden Şimşek, “Firmalardan bir miktar daha çaba istiyoruz. Çabadan kastım biraz reklam yapsınlar, bu sistemi anlatsınlar. Cayma süresi üzerinde çalışıyoruz, orada farklı bir formülasyona girersek, 2 aylık cayma süresini biraz esnetirsek, belki o zaman öyle bir baskı oluşmaz” dedi. Otomatik katılımda sistemden çıkanların oranın yüzde 38 olduğuna işaret eden Şimşek, “Biz yüzde 10’lar civarında bir cayma bekliyorduk. Orada da demek ki çok iyimsermişiz” ifadelerini kullandı.

31 LİRASI KESİNTİ

Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına yönelik bir soru üzerine de, “Ben rekabet ve piyasa mekanizmasıyla sistemin çalışmasını tercih ederim. Bu tavan fiyat uygulamalarını doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi. Şirketlerin sürdürülebilirliğini, mali yapılarını biz de önemsiyoruz, bu patikada bir fiyatlama olsun. Yükleri ağır, ödenen her 100 liralık primin neredeyse 30-31 lirası vergiye, SGK kesintilerine gidiyor. Ben de ona çalışıyorum şu anda. Maliye Bakanımızla konuşacağız, orada makul düzeye çekebileceğimiz bir unsur varsa bakacağız” diye konuştu. Türkiye’de ekonominin toparladığını ve geleceğe olan güvenin pekiştiğini söyleyen Şimşek, ancak FED’in bilanço küçültmeye başlamasının sadece Türkiye değil bütün gelişmekte olan ülkeler için risk olduğunu söyledi. Şimşek diğer riskleri de, “Avrupa ve Japonya Merkez Bankası ciddi bir likidite artışına gidebilir, orada bir risk var. Petrol bir risk ama alternatifler bunu sınırlayacaktır. Ortadoğu da bir risk olarak devam ediyor ve inşallah Almanya ile olan sorunlarımız büyümez. Türkiye bence inşallah nispeten düşük risk dönemine giriyor. Rehavet riski her zaman var” olarak sıraladı.

İKİZ AÇIK OLMAYACAK

Bu yıl güçlü bir büyüme beklediklerini ifade eden Şimşek, “4. çeyrekte büyüme diğer çeyreklerdeki kadar güçlü olmayabilir. Buna karşın yılın tamamı dikkate alındığında büyümenin yüzde 4,4’ün üzerine çıkma ihtimali yüksek” dedi. Türkiye’nin önündeki 12 ayın kritik olduğunu söyleyen Şimşek, şunları söyledi:

“Artık enerjimizi kapsayıcı büyümeye, istihdam ve kalıcı refah artışını sağlayacak reformlara harcamamız lazım... Bir miktar reformla şoklara karşı direncimizi artırarak, yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini daha fazla gidererek, inanıyorum ki Türkiye’yi yeniden yüzde 5’in üzerinde büyüme patikasına oturturuz...Geçen yıl yaşanan şok nedeniyle bir sürü yükümlülüğü erteledik.. Bundan dolayı bizim bütçe açığımızda tabii ki kötüleşme var. Yeni OVP’yle ise, kalıcı ve büyük ikiz açığa izin vermeyeceğimizin mesajını iletmek istiyoruz. Piyasa bizim samimiyetimize inanıyor, inanmasa enflasyonun yüzde 10’lar civarında olduğu bir dönemde yüzde 11,5’ten borç vermez. O nedenle biz yatırımcıları da, vatandaşımızı da hayal kırıklığına uğratmayacağız.”

SENE SONUNDA YÜZDE 9’UN ALTINDA OLUR

MEHMET Şimşek, son açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak da, “Yılı inşallah yüzde 9’un altında kapatırız. Enflasyonun tekrar tek haneye düşmüş olması önemli” dedi. Kur şoku, gıda enflasyonu ve beklentilerdeki bozulmayla birlikte enflasyondaki çift hanenin ciddi tehdit olduğunu söyleyen Şimşek, “Nitekim geçen seneden itibaren Merkez Bankamız önemli bir sıkılaştırmaya başladı, o devam ediyor. Enflasyon gelecek sene yüzde 7’nin altına inene kadar, sonraki dönemde yüzde 5-7 aralığıyla tutarlı olacak şekilde devam ettirilecek. Önümüzdeki yıldan itibaren daha makul bir patikaya yüzde 7’nin altına ineceğine inanıyorum” diye konuştu. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın önemli bir konu olduğunu söyleyen Şimşek, “Şu anda çok ciddi bir yapısal tedbir paketini hayata geçireceğiz. Hal Yasası’ndan tutun birçok boyutuyla yakında Gıda Komitesi’nde bu yapısal reformlara nihai şeklini vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.