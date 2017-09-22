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18 milyon yolcu kullandı! Onları geride bıraktı

Salim UZUN/HÜRRİYET
22.09.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 10:01

Avrupa’nın en güvenli havalimanları arasında yer alan ICF Antalya Havalimanı’nı, Ağustos ayı sonu itibariyle 17 milyon 680 bin yolcuya hizmet verdi, limandan 107 bin 752 uçak iniş-kalkış yaptı.

AVRUPA’nın en güvenli ve en çok kullanılan havalimanları arasında yer alan ICF Antalya Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı Ağustos ayı sonu itibariyle 17 milyon 680 bine ulaştı. Devlet Hava Meydanları (DHM) resmi istatistiklerine göre; geçen yıl aynı dönemde 13 milyon yolcu havalimanından hizmet almıştı.

YÜZDE 42 ARTTI

Yolcu sayılarındaki artış yüzde 42 olarak kayıtlara geçerken, iç hatları 4 milyon 888 bin, dış hatları ise 12 milyon 792 bin yolcu ziyaret etti. Geçen yıl dış hatları kullanan yolcu sayısı 7 milyon olarak kayıtlara geçmişti.  

DIŞ HATLARDA YOĞUNLUK

ICF Antalya Havalimanı’nı kullanan uçak sayılarındaki artış da istatistiklere yansıdı. Geçen yıl resmi trafik verilerine 84 bin uçağın kaydı yapılırken, bu yıl aynı dönem içinde bu rakam 107 bin 752 olarak kayıtlara geçti. İç hatlarda 34 bin, dış hatlarda ise 73 bin iniş-kalkış yaşandı.

GAZİPAŞA DA YÜKSELDİ

DHM’nin resmi verilerinde Gazipaşa Havalimanı da yer aldı. Gazipaşa Havalimanı’ndan hizmet alan yolcu sayısı 557 binin üzerine çıkarken, havalimanını kullanan uçak sayısı ise 4 bin 231’e ulaştı. Gazipaşa Havalimanı’nın kullanan yolcu sayısındaki artış geçen yıla göre yüzde 9 arttı.

ANKARA VE İZMİR GERİDE KALDI

ICF Antalya Havalimanı, resmi verilere göre; İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından sonra en fazla yolcuya hizmet veren ve en fazla uçağın iniş-kalkış yaptığı 3’üncü havalimanı oldu. Antalya, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarını da geride bıraktı.

Etiketler: antalya havalimanı , İzmir Adnan Menderes Havalimanı , Ankara Esenboğa
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