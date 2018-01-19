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    18 milyon öğrenci karne alıyor

    Hürriyet Eğitim
    19.01.2018 - 09:01 | Son Güncelleme:

    Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alıyor. İkinci eğitim dönemi ise, 5 Şubat’ta başlayacak. Öğrenciler, iki hafta boyunca dinlenme fırsatı bulacak.

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi  bugün sona eriyor. Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci karne alıyor. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de yarıyıl tatilinde yorgunluklarını atma imkanı bulacak.

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    2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3.5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

    Etiketler: Anaokulu , Lise
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