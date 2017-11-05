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    18 metreden düşen inşaat işçisi böyle kurtarıldı

    DHA
    05.11.2017 - 21:26 | Son Güncelleme:

    KONYA’da inşaat işçisi 45 yaşındaki Cavit Çakır, otopark inşaatında yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Bacakları kırılan Çakır, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

    Olay, bugün saat 18.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı ve Yeraltı Otoparkı inşaatında meydana geldi.

    18 metreden düşen inşaat işçisi böyle kurtarıldı

    Ustabaşı olan Cavit Çakır, mesai bitiminin ardından inşaattaki çalışmaları kontrol ederken, dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü.

    Çakır’ın yardım çığlıklarını duyan inşaat bekçisi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Çakır’ı, düştüğü yerden halatla yukarı çekerek kurtardı.

    18 metreden düşen inşaat işçisi böyle kurtarıldı

    Bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Çakır, ambulansla Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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