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    18 kiloluk kedi görenleri hayrete düşürüyor

    İHA
    20.01.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Küçükçekmece'de vatandaşların sahip çıktığı 18 kiloluk obez kedi görenleri şaşırtıyor. En son yediği bir yemek sonucu zehirlenen 'Tombalak' adı verilen kedi tedavi altına alındı.

    Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir site sakinleri tarafından sahip çıkılan ve sitenin maskotu haline gelen "Tombalak" isimli kedi 18 kilogram ağırlığına ulaştı.

    Görenlerin gözlerine inanamadığı "Tombalak" aşırı kiloları yüzünden yürümekte bile zorlanıyor. Kedi en son yediği bir yemek sonucu zehirlendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler kediyi alarak belediyeye ait hayvan rehabilitasyon merkezine getirdi ve tedavi altına aldı.

    Serum verilen ve kısa sürede sağlığına kavuşacağı belirtilen "Tombalak" iyileşmesinin ardından yeniden siteye getirilecek. 'Tombalak'ın yanlış beslenme sonucu bu kiloya ulaştığını belirten veteriner hekim Ferdi Algur, 'Tombalak'ın artık kilo vermesinin zor olduğunu belirterek, vatandaşların kedileri beslerken daha bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

    Veteriner hekim Algur, "Yememesi gereken bir şeyleri yemiş ve bağırsaklarında problem oluşmuş. Tedavimizi yapıyoruz. Tedavi sonunda iyileşecek inşallah. Tombalak'ın zayıflama şansı çok düşük" dedi.

    18 kiloluk kedi görenleri hayrete düşürüyor

    Etiketler: obez , son dakika
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