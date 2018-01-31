18. ayda FETÖ bilançosu... Kamudan net ihraç: 107 bin 174 kişi

Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK’larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174.

Şu ana kadar OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na 105 bin 151 kişi müracaatta bulundu. Komisyon, 1562 kişi karar verdi; bu kararlardan 41’i ‘kabul’, diğerleri ‘ret’ şeklinde.

Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock’a yönlendirilerek ByLock’çu gözüken tutuklu kişi yoktur.

Soruşturma evresinde FETÖ örgüt üyeliği ve yöneticiliği kapsamında 103 bin 907 dosya bulunuyor. 210 bin 600 şüpheli var, hakkında yakalama emri çıkartılmış, firarda olan 14 bin 64 kişi var.

Darbe, anayasal düzene karşı suçlarla ilgili 4 bin 725 dosya bulunuyor, 11 bin 228 şüpheli var, 364 yakalama kararı olan var.

Kovuşturmalar (davalar); örgüt üyeliği ve yöneticiliği nedeniyle dosya sayısı 42 bin 930, şüpheli sayısı 88 bin 400, hakkında yakalama emri bulunan kişi sayısı 3 bin 625. Tutuklu bulunan kişi sayısı 20 bin 406, adli kontrol altında olan 50 bin 927, geri kalanı serbest yargılanıyor.

Anayasal düzene karşı suçlardan olan dosya sayısı 1415, şüpheli sayısı 12 bin 300, yakalama emri bulunan, firarda bulunan kişi sayısı 212. Tutuklu olan kişi 4 bin 486.

Kovuşturma evresinde 43 bin 274 dosyada 90 bin 166 sanık, 3 bin 979 yakalama emri olan kişi var. 24 bin 660 kişi de tutuklu.”