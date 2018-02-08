1750 kilometre ötede başlayan dostluğun öyküsü

Dost kelimesinin anlamının tam anlamıyla hayat bulduğu ikili, hayatın her türlü zorluklarına rağmen ilkokuldan sonra lise ve üniversite yıllarında birbirinden hiç ayrılmadı. Liseden sonra iki kafadar aynı yıl aynı üniversiteye kazanamayınca üniversiteyi birlikte bitirmek için okulu uzattılar. Birbirlerinden ayrı kalmamak için okulu bile uzatan iki gencin Diyadin’den yaklaşık 1750 kilometre mesafede bulunan Aydın’ın Didim ilçesinde de dostlukları şimdilerde aynı mesleği yaparak sürüyor.



Aydın'ın Didim ilçesinde haftalık olarak yayın yapan iki yerel gazetenin muhabirlerinin hayat serüvenleri ve mesleğe olan bağlılıkları onları Didim’de bir araya getirdi. 26 yaşında olan Oktay Çiftçi ile Ercan Yenigün, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda ilk kez tanıştılar.



Birbirleriyle bağı her geçen gün artan ikili, Atatürk Ortaokulu ve Diyadin Lisesinde birlikte eğitim-öğretim gördü. Üniversite sınavlarına giren ikilide Oktay Çiftçi ilk yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı ama arkadaşı Ercan Yenigün o yıl sınavlarda başarılı olamadı. Yenigün bir yıl sonra girdiği sınavda arkadaşının kazandığı Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak aynı üniversitede okuma şansı yakaladı.



26 yaşındaki samimi dostların hayat hikayesi onları Didim’de buluşturdu.

ARKADAŞI İÇİN OKULU BİR YIL UZATTI



Didim’de haftalık yayın yapan bir gazetede muhabirlik yapan Oktay Çiftçi “Aynı yerde doğduk. Okul hayatımız birlikte geçti. Ben ilk yılımda Üniversiteyi kazandım fakat arkadaşım bir yıl sonra aynı üniversiteyi kazanarak yanıma geldi. Ben de ’Birlikte mezun olalım’ diye okulu bir yıl uzattım ve beraber okulu devam edip mezun olduk. Ailemin Didim’e gelmesinden sonra ben de burada mesleğimi icra etmek için geldim ve şu an çalışıyorum. Arkadaşım Ercan’a da Didim’e gelmesini ve burada iş bulabileceğini söyledim ve geldi. Şu an aynı yerde kendi mesleklerimizi icra etmekten mutluyum.” dedi.

AYNI YERDE AYNI MESLEĞİ YAPIYORLAR



İlçede haftalık yayın yapan bir başka gazetede muhabir olarak çalışan Ercan Yenigün ise Didim’e yeni geldiğini ve kısa süre önce işe başladığını belirterek “Arkadaşım Oktay ile hayat serüvenimiz birlikte sürdü. Sağolsun benim için 1 yıl okulunu bile uzattı. Ardından Didim’de iş bulunca beni de davet etti ve birlikte aynı mesleği icra ediyoruz. Onunla aynı yerde ve aynı mesleği icra etmekte güzel” diye konuştu.



Çiftçi ve Yenigün gazetecilik mesleğinin zor bir meslek olmasına rağmen severek yaptıklarını bir iş olduğunu ve yerelde de olsa kamuoyunu bilgilendirme noktasında hizmet etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.