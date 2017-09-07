174 DEAŞ'lı Türk teslim oldu



TERÖR örgütü DEAŞ’ın, merkezi durumunda olan Irak’taki Musul ve Telafer’den temizlenmesi, Suriye’deki Rakka’da ise sıkışması örgütün eylem planlarını da değiştirdi. Musul ve Türkmen kenti Telafer’in DEAŞ’tan temizlenmesi için başlatılan operasyonların ardından bu kentteki DEAŞ’lı teröristlerin çoğunun Suriye’ye kaçtığı, yarısının ise teslim olduğu öne sürüldü. Aileleriyle birlikte Irak ordusu, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerine teslim olan DEAŞ militanlarının arasında 174 Türk’ün de bulunduğu belirlendi. MİT, teslim olan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ederken, bu kişilerin akibetlerinin ise önümüzdeki süreçte belirleneceği öğrenildi. DEAŞ’tan ayrılıp Türkiye’ye kaçmak isteyen teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine sınır birlikleri uyarıldı. Sözkonusu uyarı yazısında, “Terör örgütü DEAŞ’ın son operasyonlarla büyük kayıplar verdiği, Irak ve Suriye’de dağılma sürecine giren örgütten kaçan militanların insan kaçakçıları vasıtasıyla veya sığınmacıların arasına karışarak sınırdan geçiş yapabilecekleri, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi...” denildi.

İstihbarat birimlerinin, DEAŞ’a yakın dergi, internet siteleri ve sosyal medya hesapları incelemesinde örgütün komuta merkezinin, militanlarına ‘kriptolu’ mesaj göndererek bulundukları yerde, bölgede “Eylem yapın” talimatı verdiği de deşifre edildi. Örgütün hücreleriyle bağlantısı olmayan, tek başına hareket eden ‘yalnız kurt’ olarak nitelendirilen militanlarının hedefinde Türkiye’nin de olduğu öğrenildi.

Türkiye, DEAŞ’ın eylem tehdidine karşı teyakkuza geçti. İstihbarat ve terörle mücadele ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı kişiler ile örgütün hücrelerini yakın takibe aldı. 2017 yılının ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda DEAŞ bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 bin 907 kişi gözaltına alındı. Eylem hazırlığında olan Konya’daki hücre evine baskında 5, Ankara’daki hücre evine baskında ise 2 olmak üzere 7 DEAŞ eylemcisi ölü ele geçirildi.

3 OĞLUNDAN 2’Sİ TELAFER’DE ÖLDÜ

Bu arada Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ş.İ.’nin, 3 oğlu DEAŞ’a katılmıştı. 3 kardeşten Süleyman Bengi ile ikizlerden Dilar’ın, Telafer bölgesinde çıkan çatışmalarda öldüğü öğrenildi.

Örgüte katılan kardeşlerden Dilşat ise Telafer’de terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon öncesi buradan kaçarak DEAŞ’ın kontrolündeki Rakka kenttine geçti. 45 gün önce ailesine internet ortamında ulaşan Dilşat’ın, DEAŞ’tan kaçmak istediği ancak örgütün kaçan kişileri infaz ettiği, bu nedenle kaçamadığını söylediği öğrenildi. Bu konuşmadan sonra aile bir daha Dilşat’tan haber alamadı. Hürriyet 20 Mart 2015 tarihinde “Üç oğlu IŞİD’e kaçtı” başlığıyla 3 kardeşin DEAŞ’a katılmasını manşetten duyurmuştu.