Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>170 askere FETÖ’den gözaltı

    170 askere FETÖ’den gözaltı

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    20.02.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada 106’sı görevde 170 asker hakkında yakalama, gözaltına alma, arama kararı verildi.

    İstanbul merkezli 38 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün TSK içerisindeki yapılanmasının ‘mahrem hizmetler’ olarak isimlendirildiği ve gizliliğe azami derecede riayet edildiği belirtildi. Örgütteki askerler ile ‘öğretmen, müdür yardımcısı, müdür’ diye örgütsel olarak isimlendirilen sorumluların deşifre olmayı engellemek maksadıyla ByLock gibi iletişim programlarından uzak durduğu belirtildi.

    KONTÖRLÜ HATLA TALİMAT

    Örgütün TSK içerisindeki ‘kripto’ mensuplarının, ‘abi-imam’ diye tabir edilen yönetici düzeyindeki şahısların kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerdeki sabit (kontörlü) hatları kullanarak askerlere talimat verdiği öne sürüldü. Üsküdar Kısıklı’daki bir işyerindeki hattan çoğunlukla ardışık (aynı kuvvet ve rütbeye mensup) olarak 264 askerle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94’ü hakkında darbe girişimine katıldıkları ya da örgütsel faaliyet yürüttükleri için adli işlem yapıldığı öğrenildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Türk Silahlı Kuvvetleri , tsk , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri