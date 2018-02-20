170 askere FETÖ’den gözaltı

İstanbul merkezli 38 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün TSK içerisindeki yapılanmasının ‘mahrem hizmetler’ olarak isimlendirildiği ve gizliliğe azami derecede riayet edildiği belirtildi. Örgütteki askerler ile ‘öğretmen, müdür yardımcısı, müdür’ diye örgütsel olarak isimlendirilen sorumluların deşifre olmayı engellemek maksadıyla ByLock gibi iletişim programlarından uzak durduğu belirtildi.

KONTÖRLÜ HATLA TALİMAT

Örgütün TSK içerisindeki ‘kripto’ mensuplarının, ‘abi-imam’ diye tabir edilen yönetici düzeyindeki şahısların kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerdeki sabit (kontörlü) hatları kullanarak askerlere talimat verdiği öne sürüldü. Üsküdar Kısıklı’daki bir işyerindeki hattan çoğunlukla ardışık (aynı kuvvet ve rütbeye mensup) olarak 264 askerle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94’ü hakkında darbe girişimine katıldıkları ya da örgütsel faaliyet yürüttükleri için adli işlem yapıldığı öğrenildi.