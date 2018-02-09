Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı

    17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı

    Muammer ŞEN / DHA
    09.02.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Karaman'da M.B. (17), sokak ortasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T.’yi (16) bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan M.B., sedyeyle ambulansa götürülürken A.T.’ye tekmeyle saldırmaya kalkışınca polis tarafından etkisiz hale getirildi.

    Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde dün akşam saatlerinde M.B., yolda yürürken kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçağı çekip, A.T’yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. A.T. bir işyerine sığınırken, M.B. ise çevredekiler tarafından yakalandı.

    17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.T., sedyeyle ambulansa götürülerken, gözaltına alınan M.B. bu kez de tekmeyle saldırmak istedi. Polisin engel olduğu M.B. emniyete götürüldü, A.T. ise Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı

     

    Etiketler: karaman , bıçaklı kavga , bıçaklama , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri