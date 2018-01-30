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    17 yaşındaki kız çocuğu, babasını öldürdü! Korkunç iddia

    Burhan CEYHAN - Davut CAN / DHA
    30.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Söke ilçesinde, 17 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

    Söke’ye 5 kilometre uzaklıktaki Sazlı Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında F.Y.’ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekibi, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.’yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, F.Y.'nin öldüğünü belirledi.

    Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.Y., babasını öldürdüğünü söyleyerek, suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu.

    Babasının iki aydır cinsel istismarda bulunduğunu öne süren E.Y.'nin, olay günü de işten geldiğinde, kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı için öldürdüğünü söyledi.

    F.Y.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. E.Y.’nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları bildirildi.

     

    Etiketler: Cinsel istismar , Aydın , cinsel istismar cinayeti , son dakika
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