17 yaşındaki garson turisti bıçaklayarak öldürdü

Olay, Marmaris İlçesi’ne 23 kilometre uzaklıkta kırsal kesimde bulunan Turunç Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Belarus uyruklu Vidkar Haladko, Cuma günü eşi ile bir hafta tatilini geçirmek için Turunç Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Haladko, dün gece eşi ile dışarıda alkol alıp eğlendikten sonra geç saatlerde otele girdi. Eşi, otel odasına çıkan Haladko, havuz barına geçti. Bu sırada barı kapatan ve temizlik yapan garson M.S. ile karşılaştı. Garsondan alkol isteyen Haladko, barın kapalı olduğu için olumsuz yanıt alınca tartışmaya başladı.



Tartışma, itişme ve ardından yumruklu- tekmeli kavgaya dönüştü. M.S., barın tezgahından aldığı ekmek bıçağı ile turisti bıçakladı. Turist, kanlar içinde yere yığıldı. Otel yetkilileri jandarma ve polisi aradı. Sevk edilen sağlık ekipleri turistin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



Cenaze önce Marmaris Devlet Hastanesi Morgu ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölüm raporunda karaciğerine aldığı bıçak darbesiyle turistin öldüğü tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki garson M.S. işlemlerin ardından sabah saatlerinde nöbetçi savcıya çıkarıldı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iddialarla ilgili soruşturmasına devam ediyor.