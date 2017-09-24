Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>17 yaşındaki garson turisti bıçaklayarak öldürdü

    17 yaşındaki garson turisti bıçaklayarak öldürdü

    Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)
    24.09.2017 - 14:06 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 14:06

    Marmaris'in turistik Turunç Mahallesi’nde bir barda çıkan kavgada 17 yaşındaki garson M.S., Belarus vatandaşı 28 yaşındaki Vidkar Haladko’yu bıçaklayarak öldürdü.

    Olay, Marmaris İlçesi’ne 23 kilometre uzaklıkta kırsal kesimde bulunan Turunç Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Belarus uyruklu Vidkar Haladko, Cuma günü eşi ile bir hafta tatilini geçirmek için Turunç Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Haladko, dün gece eşi ile dışarıda alkol alıp eğlendikten sonra geç saatlerde otele girdi. Eşi, otel odasına çıkan Haladko, havuz barına geçti. Bu sırada barı kapatan ve temizlik yapan garson M.S. ile karşılaştı. Garsondan alkol isteyen Haladko, barın kapalı olduğu için olumsuz yanıt alınca tartışmaya başladı.

    Tartışma, itişme ve ardından yumruklu- tekmeli kavgaya dönüştü. M.S., barın tezgahından aldığı ekmek bıçağı ile turisti bıçakladı. Turist, kanlar içinde yere yığıldı. Otel yetkilileri jandarma ve polisi aradı. Sevk edilen sağlık ekipleri turistin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Cenaze önce Marmaris Devlet Hastanesi Morgu ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölüm raporunda karaciğerine aldığı bıçak darbesiyle turistin öldüğü tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki garson M.S. işlemlerin ardından sabah saatlerinde nöbetçi savcıya çıkarıldı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iddialarla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

    Etiketler: Marmaris , Turunç , Cinayet , kavga
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri