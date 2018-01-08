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    17 yaşındaki futbolcu kalp krizinden öldü

    Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)
    08.01.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Köşk ilçesinde, arkadaşının evinde fenalaşan futbolcu Abdullah Eröz (17), hastaneye götürülürken kalp krizinden yaşamını yitirdi. Savcılık, Eröz’ün ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

    Amatör ligde mücadele eden Köşk Belediye Doğanspor Kulübü U-17 Futbol Takımı sporcularından Abdullah Eröz, dün Yenipazar Belediyespor ile Saffet Köşklü Stadı’nda oynanan karşılaşmasının ardından akşam bir arkadaşının evine gitti. Arkadaşı ile vakit geçiren genç futbolcu, bir süre sonra aniden fenalaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Köşk Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Eröz, yolda kalp krizinden yaşamını yitirdi.

    Abdullah Eröz’ün hayatının baharında ani ölümü ailesi, yakınları, sporcu arkadaşları ve antrenörlerini yasa boğdu. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlatırken, genç sporcunun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Öte yandan polis, Abdullah Eröz’ün olay sırasında yanında olan arkadaşının da ifadesine başvurdu.

     

    Etiketler: Kalp krizi , Aydın
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