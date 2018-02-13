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17 uçakla 3 milyon turist taşıyacak

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

ÇATISI altında Hollanda ve Belçika’da faaliyet gösteren tur operatörlerinden Corendon Travel’ın yanı sıra 3 farklı havayolu, bir incoming (yurtdışından turist getiren) şirketi ile Türkiye ve yurtdışında toplam 9 oteli bulunan Corendon Turizm Grubu, 2018’den umutlu. 2017’de grubun konsolide cirosunun 1 milyar Euro’ya ulaştığını açıklayan Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2018’de ciro olarak yüzde 15’lik bir büyüme hedeflediklerini belirtti.

2018 turizm sezonu için Türkiye rezervasyonlarının yükselişe geçmesiyle birlikte, Türkiye yatırımlarını artıracaklarını belirten Karaer, “Corendon Turizm Grubu birçok ülkede yatırımlar yapıyor olsa da bizim asıl destinasyonumuz ve önceliğimiz Türkiye. Avrupa’dan aldığımız erken rezervasyon rakamları bu yıl 2015 yılı seviyelerinde bir turizm sezonu geçireceğimize işaret ediyor. Kendi tur operatörü-müzün 2018 için aldığı Türkiye rezervasyon-larına baktığımızda ise tüm destinasyon-
lara aldığımız toplam rezervasyon artışı da yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti” dedi.
Geçen yıl Türkiye’ye olan talep artışının sezon başında gerçekleşmesi sebebiyle tüm tur operatörlerinin Türkiye’ye uçak bulmakta zorlandığını hatırlatan Karaer,

“Hem kendi tur operatörümüzün rakamları hem de çalıştığımız tüm diğer Avrupalı tur operatörle-rinden aldığımız taleplerle grup çatımız altındaki Corendon Airlines’ın filosunu bu yıl 3 uçak ile büyüterek, Türkiye’ye daha fazla uçuş düzenleyecek şekilde planlama yaptık. Corendon Airlines Grup olarak bünyemizdeki 3 farklı havayolu ve toplam 17 uçak ile 2018’de hedefimiz 3 milyon yolcu taşımak” diye konuştu.

Etiketler: uçak , belçika , Corendon Travel
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