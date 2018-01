17 Türk üniversitesi 2017’de dünya sıralamasına girdi

URAP tarafından, Türk üniversitelerinin 2017 yılı dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren rapor hazırlandı. Raporda, üniversite yöneticilerine, akademisyenlere, öğrencilere ve yüksek öğretimdeki gelişmeleri takip edenlere yönelik, 2017'de yayımlanan 10 farklı dünya genel sıralamasında 160 Türk üniversitesinin son durumuna yer verildi.

Türk üniversitelerinin 2017'de yer aldığı 10 kuruluş ise Webometrics, SCIMago, US News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı şeklinde sıralandı.

Dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan en az 6'sının açıkladığı listeye Türkiye'den 17 üniversite girdi. Buna göre, ODTÜ, İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri 10 dünya sıralamasının 10'un da da yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 9 dünya sıralamasında yer alırken Boğaziçi, Bilkent, Erciyes, Marmara ve Dokuz Eylül üniversiteleri 8'er dünya sıralamasına, Yıldız Teknik, Koç, Akdeniz üniversiteleri ise 7'şer dünya sıralamasına, Ege, Sabancı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ise 6'şar dünya sıralamasına girdi.

İLK 500'E GİREBİLEN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

2017'de yayımlanan 10 dünya sıralamasında, 8 Türk üniversitesi en az bir sıralamada ilk 500'e girdi. Buna göre, ODTÜ ve Bilkent üniversiteleri 5'er dünya sıralamasında, Boğaziçi 4, Koç, Sabancı ve İstanbul üniversiteleri 3'er, İstanbul Teknik Üniversitesi 2 ve Hacettepe Üniversitesi bir sıralamada ‘dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi’ arasına girme başarısını gösterdi.

Dünya sıralamalarında en üst sıradaki Türk üniversitesi, US News tarafından açıklanan listeye 190'ıncı sıradan giren Boğaziçi oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ni, US News tarafından açıklanan listeye 314'üncü sıradan giren ODTÜ ile THE'nın sıralamasına 325'inci sıradan giren Koç Üniversitesi izledi.

İLK 500'E BEKLENEN SAYIDA TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN GİREMEYİŞİNİN NEDENLERİ

Raporda, dünya üniversite sıralamalarının, Türkiye'deki ve gelişmekte olan ülkelerdeki üniversitelerin çoğunun beklentisini karşılamadığına değinildi.

Üniversitelerin çoğunun, dünya sıralamalarında daha yüksek sıralarda yer almaları gerektiğine inanıldığının anlatıldığı raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Türk üniversitelerinin yayımladığı bilimsel makalelerin sayısı her yıl artıyor ancak bu makalelerin aldığı atıf sayıları aynı oranda artmıyor. Üniversitelerimizin en az bir atıf alabilen bilimsel yayınlarının yüzdesi, dünya ortalamasının altında. Üniversitelerimizin bilimsel makalelerinin yayımlandığı dergiler incelendiğinde, her bilim alanının etki değeri en düşük dergilerine doğru bir yönelme olduğu görülüyor. Üniversitelerimizin makalelerine yeterli sayıda atıf yapılmayışının temel nedeni, dünya ortalamasına göre etki değeri en düşük dergilerde çok fazla makalemizin olması. Bu nedenle üniversitelerimiz dünya sıralamalarında son yıllarda umdukları şekilde yükselemedi. Her bilim alanında etki değeri en yüksek olan ilk yüzde 25'lik dilime giren dergilerde yayımlanan makalelerin yüzdesinin dünya ortalaması yüzde 44'e ulaştığı halde bu üst dilimde Türkiye kaynaklı makalelerin oranı yüzde 21 civarında kaldı. Son yüzde 25'lik dilimde yer alan etki değeri en düşük dergilerde yayımlanan makalelerin yüzdesinin dünya ortalaması yüzde 20'nin altında olduğu halde, bu en alt dilimde Türkiye kaynaklı makalelerin oranı yüzde 34 civarında."

Sıralamalarda yükselebilmek için üniversite yöneticilerinin akademisyenleri etki değeri çok düşük olan dergilerde makale yayımlamak yerine kabul oranı düşük ama etki değeri yüksek olan dergilere yönelmeleri için ödüllerle teşvik etmelerinin yararlı olacağı vurgulanan raporda, "Türk üniversitelerindeki değerli akademisyenlerin sayısı ve kapasitesi, bu atılıma öncülük yapacak düzeyde. Tecrübeli saygın akademisyenlerin, daha fazla sayıda kaliteli makale yayımlamaları için genç akademisyenlere yardımcı olmaları sayesinde üniversitelerimizin sıralamalarda üst sıralara yükselmesi hızlanacaktır" denildi.

RAPORUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

