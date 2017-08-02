17 Türk Rodos’a kaçtı

Adanın merkezinden 72 kilometre mesafedeki kayalık Glifada sahilinde, yakındaki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerine yakalanan 17 kişi arasında bir sendika lideri, 5 öğretmen ve bir doktor olduğu belirtildi. Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutulan ve FETÖ’cü oldukları tahmin edilen Türk vatandaşları, Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevk edilecek. Ayrıca bu kişilerin iltica başvuruları ile ilgili süreç de başlatılacak. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ege adaları ve Meriç bölgesinden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı 450-500 olarak tahmin ediliyor. Yunanistan, darbeden 1 gün sonra askeri bir helikopterle Dedeğaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan 8 darbeci askeri Türkiye’ye iade etmemişti.