17 projeyi bitirdi kolları Muş Havalimanı için sıvadı

GMW MIMARLIK , Ali Evrenay Özveren, Dicle Demircioğlu ve Pınar İlki Emekçi liderliğinde kurulan bir şirket. Şirket, ulaşım sektörü yapılarında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarından biri olarak başta havalimanları, tren istasyonları, alışveriş merkezleri, konut projeleri ve kurumsal yapılar olmak üzere farklı fonksiyonlarda pek çok nitelikli mimari ve iç mimari proje üretti.



11 BİN 400 METREKARE BÜYÜKLÜKTE

GMW MIMARLIK, tarafından tasarlanan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından toplam 11 bin 400 m²’lik bir alanda inşa edilmesi planlanan Muş Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın temel atma töreni de yapıldı.

Özellikle yılın belli dönemlerinde artan yolcu ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaya başlayan mevcut terminal binası yerine DHMİ tarafından inşa ettirilmesi planlanan Muş Havalimanı, esas olarak iç hatlar terminali işlevi görmesi ve özellikle hac dönemlerinde dış hatlar terminali olarak da işletilebilecek şekilde planlandı.

Projeye ilişkin paylaşılan bilgilere göre Muş Havalimanı projesinde, terminal binalarında kütleyle ilgili en kritik konu olan çatı formu, olabildiğince sade bir şekilde ele alınmış; sert kış koşullarını da dikkate alarak geleneksel eğimli çatıdan yola çıkılarak tasarlanmış.





GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANACAK

Çatıda kullanılan kenetli alüminyum kaplamanın, eğik yüzeyler olarak planlanan dış duvarlarda da kullanılmasıyla çatının ‘yere akması’ sağlanmış. Tüm köşelerin yay formunda dönülmesiyle birlikte de, bütün işlevleri sarmalayan tek bir örtü düşüncesi desteklenmiş. Binayı saran bu örtü ile yer düzlemi arasında, yer düzlemine dik ve cepheden geri çekilmiş geniş cam yüzeyler planlanmış, bu sayede binanın kontrollü bir güneş ışığı alması hedeflenmiş.

17 PROJEYİ BİTİRDİ

GMW MIMARLIK'ın mimari projesini üstlendiği önemli projeler arasında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Kahire, Üsküp, Ohrid, Roma, Medine, Riyad ve Kuveyt’in de aralarında olduğu uluslararası ve yerel ölçekte toplam 17 havalimanı projesi yer alıyor.