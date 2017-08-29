MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>17 milyar dolarlık satışta sona gelindi

17 milyar dolarlık satışta sona gelindi

Hürriyet Haber
29 Ağustos 2017 - 10:07Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 10:07

Toshiba'nın çip biriminin satışında bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlanmak üzere.

Toshiba'nın çip biriminin satışında önemli gelişmeler yaşanıyor. Çip biriminin satışı için telaffuz edilen tutar ise 17.4 milyar dolar.

Öte yandan Toshiba, televizyon birimini de geçtiğimiz aylarda satışa çıkarmış ve aralarında Vestel'in de olduğu bazı firmalar tekliflerini sunmuştu. Ancak TV biriminin kime satılacağı ile ilgili halen bir bilgi bulunmuyor.

Haber7'nin haberine göre Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket buradan sağlayacağı gelirle milyarlarca dolarlık zararını kapatmaya çalışacak.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Satış haberi Perşembe günü Toshiba'nın Yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanabilir.

Western Digital'in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan, ABD'li özel sermaye fonu KKR & Co ve Japon Kalkınma Bankası da bulunuyor.

Etiketler: Toshiba , Toshiba çip , NAND hafıza çipi
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri