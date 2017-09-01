17 milyar dolara satılacak

Japon teknoloji devi Toshiba, bildiğiniz gibi birçok departmanını satışa çıkarttığını duyurmuştu. Hatta televizyon departmanını satışa sunduğunu geçtiğimiz nisan ayında sizler ile paylaşmıştık. Dünyanın öncü teknoloji üreticisi Toshiba televizyon departmanını Türkiye’nin yerli teknoloji üreticisi Vestel’in talip olduğunu ve Japon üreticinin de söz konusu satışa sıcak baktığını sizler ile paylaşmıştık.

Yeni Şafak'ın haberine göre şimdi ise Toshiba çip üretim birimini satışla sunmaya hazırlanıyor. 17.4 milyar dolar bir fiyat karşılığında satışa sunulacak olan departmandan elde edilen gelir ile firma uzun süredir yaşadığı zararı karşılamayı hedefliyor.

Televizyon departmanının satış işlemi hakkında bu zamana kadar bir açıklamada bulunmayan Toshiba’nın, Perşembe günü yapacağı Toshiba Yönetim kurulu toplantısından sonra kararını açıklaması bekleniyor. Ancak TV biriminin kime satılacağı ile ilgili halen bir bilgi bulunmuyor.