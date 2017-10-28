17 kuruş yükseldi

Türk Lirası ve Türk piyasaları da bu yaşananlardan nasibini alıyor. Önceki gece uluslararası işlemlerde 3.83 liraya kadar yükselen dolar dün sabah açılışta nefeslendi ve 3.81 liraya geriledi. Ancak ardından sert bir yükselişle 3.8433 lirayı gördü. Böylece geçen hafta cuma 3.76 lira seviyelerinden son işlemlerin olduğu dolar 17 kuruş birden artmış oldu. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler ise 3.8069 liradan yapıldı. Dolardaki yükselişe tahvil faizleri de eşlik etti ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12.25’e kadar çıkarak rekor kırdı. İki yıllık gösterge tahvil faizi de 12.98 ile zirvede. On yıllık tahvilde son işlemler yüzde 11.95’ten; 2 yıllık tahvilde ise yüzde 12.80’den yapıldı. Borsa İstanbul ise tüm bu olumsuzluklara direnerek haftayı yüzde 0.51 yükselişle 107 bin 884 puandan kapattı. Analistler yükselişin sürmesi durumunda 3.88-3.89 liranın olası seviyeler olduğunu belirtirken düşüşte ise 3.7850 lira seviyesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, piyasada volatilitenin yüksek olduğunu ve bunun en büyük sebebini iç değil dış gelişmeler oluşturduğunu belirterek “Ana hikaye ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi çerçevesinde oluşuyor. Bu gelişmelere karşı maalesef yapacak bir savunma aracımız yok. Kurda son günlerde yaşanan sert hareketlerde TL’de bir ayrışma yok. Hareket tüm para birimleri üzerinde gerçekleşiyor” dedi.

Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan da şöyle konuştu: “Son günlerdeki yükselişi bir trend olarak enflasyona bağlıyorum. Bununla birlikte önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentilerinde iyimser değil piyasa. Bu nedenle faizlerde bir düşüş göreceksek bile kalıcı olmayacaktır. Kısa vadeli şoklarda ise küresel faizlerdeki yükselişi bir dış etken ya da veri olarak kabul edersek, son haftalarda doğruluğunu henüz teyit edemediğimiz Türkiye’ye ilişkin haber akışının ben faizler üzerinde etkili olduğu kanısındayım. Madem Türkiye riskleri bu kadar yüksek neden borsa yükseliyor? Onun da cevabı kısa vadeli risklerin Türkiye ekonomisini şu anda derinden sarsacak ya da yapısal anlamda bir çatlak yaratacak güçte olmayışı algısı.”

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da kurda 3.83 lira üzerinde kalınmasının 3.89 liraya hareket olabileceğine işaret ettiğini belirterek “Piyasa faizlerinde durum böyleyken, enflasyondaki artışa rağmen fonlama oranlarının yerinde sayması reel faizin de düşmesine ve kısa vadeli dış finansman ihtiyacının karşılanamamasına neden olmaktadır. Türkiye’nin borçlanma maliyetleri artmaktadır” dedi.