17. Bilişim Zirvesi’nde dijital ekonominin temelleri atılıyor

2000 yılından bu yana dijital dünyanın tüm taraflarını bir araya getirme başarısı gösteren, uluslararası etkinlik Bilişim Zirvesi, bu yıl “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi – REkonomi Başlıyor!” ana temasıyla düzenleniyor. 7-8 Kasım tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan zirvede, Actility Orta Doğu ve Kuzey Afrika Satış Direktörü Ahmed Bouna, Accenture Digital, Orta Doğu ve Türkiye Ülke Lideri ve Yönetici Ortağı Xavier Anglada ve IE Reinventing Yüksek Okulu Beşeri Bilimler ve Teknoloji Profesörü Tomás de Lara Aguilar başta olmak 182 konuşmacı ve panelist, dijital teknolojiler ve ekonomi alanında çığır açacak sunumlar gerçekleştirecek.



Dijital dönüşümle beraber hızla şekillenen dijital ekonominin alışılagelmiş yöntemleri yıkarak daha hızlı, esnek ve verimli bir dünya yaratacağına değinen Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun; “IoT, endüstri 4.0, M2M, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, analitik, bulut gibi yeni teknolojiler sayesinde bağlantılı ve akıllı dijital ekonominin temelleri atılıyor. Parasız ve bankasız yaşam, dijital sağlık kontrolü, robot çalışanlar, kendi kendini park edebilen araçlar şimdiden hayatımıza girdi. Yaşanan bu dijital dönüşüm alıştığımızdan farklı bir ekonomik yapıyı da beraberinde getiriyor. Üretimden sağlığa, finanstan eğitime tüm endüstrilerde oyunun kurallarını değiştiren bu yeni ekonomiye ayak uyduramamak, rekabet dünyasından çekilmek anlamını taşıyor. ‘Yıkıcı ve Yenilikçi’ olarak adlandırdığımız dijital ekonomiyi 17. Bilişim Zirvesi’nde gündeme taşıyarak tüm endüstri temsilcilerine yeni bir pencere açıyoruz. Küresel ölçekte dijital ekonomiye yön veren isimlerle buluşacak olan katılımcılarımız, dijital ekonominin temellerini oluşturan fikirler, tasarımlar, modeller ve deneyimlerle tanışma şansı yakalayacak. Bu sayede, henüz dijital ekonominin etkileri yıkıcı bir hale gelmemişken, iş dünyası ve kamu organlarını değişim için cesur bir adım atmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.







Dijital dünyanın üstatları Bilişim Zirvesi’nde



Dijitalleşmenin pek çok endüstride temellerinin atıldığı günümüzde sıra dijital ekonominin inşasında. Bu alana öncülük eden pek çok isim 17. Bilişim Zirvesi’nde yer alıyor. Zirvenin ana konuşmacıları ise Actility Orta Doğu ve Kuzey Afrika Satış Direktörü Ahmed Bouna, Accenture Digital, Orta Doğu ve Türkiye Ülke Lideri ve Yönetici Ortağı Xavier Anglada ve IE Reinventing Yüksek Okulu Beşeri Bilimler ve Teknoloji Profesörü Tomás de Lara Aguilar olacak.

7 Kasım Salı günü, “Dijital Dönüşüm Yeni Teknolojileri Çağırıyor” başlığıyla açılış programının ilk konuşmasını gerçekleştirecek olan Bouna, teknolojinin dünyayı nasıl daha iyi hale getirebileceğine odaklanacak. Bouna, ekonomiyi daha sürdürülebilir kılmak, endüstride başta enerji olmak üzere tüm kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak hedefinde dijitalleşmenin üstlendiği rolü ele alacak. Yeni nesil teknolojiler ile birbirine bağlı bir dünyada şirketlerin birlikte çalışmasını kolaylaştırmak üzere küresel bir pazarın oluşturulmasının esas olduğuna inanan Bouna, ‘İş yeniliği’ kavramını gündeme taşıyacak. Bu kapsamda katılımcıları, Nesnelerin İnterneti ve bağlantılı yaşam ile örülen, daha iyi, daha sürdürülebilir bir dünya vizyonuyla iş akışını sürdürmeye davet edecek.



Dünyanın dijital bir ormana dönüştüğüne ve bireylerin Siber Kahramanlara dönüşerek kurumları ve toplumu koruması gerektiğine inanan Aguilar ise “Siber Kahramanlar” başlıklı konuşmasıyla açılış programında yer alacak. Dönüşümün beraberinde getirdiği tehditlere odaklanan Aguilar, gelişmiş ve kalıcı siber tehditlerin yararcılık, gerekircilik ve belirlenimlilik tanımlarını içinde barındıran Deterministik Modeli’nin Siber Zekâ ve IOC’lere dayalı proaktif bir modele nasıl dönüştüğünü aktaracak.



Alanında uzman 180’den fazla konuşmacı yeni ekonomiyi ‘canlandırıyor’



17. Bilişim Zirvesi, iş dünyası, medya, akademi ve hükümet organlarından pek çok uzmanı bir araya getirecek. Dijital dünyanın ve ekonominin inşasında rol alan 180’den fazla konuşmacı, oturumlar, paneller ve sunumlarda katılımcılara fikirlerini ve deneyimlerini sunacak.



Bilişim dünyası, Lösemili çocuklara umut oluyor



17. Bilişim Zirvesi, bu yıl LÖSEV’in kuruluş yıldönümü ve “Lösemili Çocuklar Haftası” tarihleriyle aynı dönemde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda LÖSEV ve Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi ile iş birliği gerçekleştiren Bilişim Zirvesi, etkinlik boyunca “Origami ile Turna Kuşu” projesine OCTOPOD sponsorluğunda imza atıyor.



Bilişim Zirvesi ve Octopod sponsorluğunda gerçekleştirilecek proje sayesinde zirve boyunca “Lösemili Çocuklar Haftası”na vurgu yapılacak ve bu konudaki farkındalığın artması sağlanacak. Panel ve oturumlarda yapılacak duyurular ile lösemili çocuklara iyi dileklerin sunulması için katılımcılar origami ile kağıttan turna kuşu yapmaya teşvik edilecek. Her katlanan turna kuşu için birim başına belirlenecek olan miktar sponsorlar tarafından LÖSEV’e bağış olarak aktarılacak.



Sadako Sasaki temsilinde gerçekleşecek proje Japon felsefesinde dileklerin kabul olması için gereken 1000 origamiden turna kuşu katlanmasını içeriyor. Tüm lösemili çocuklara içinde iyi dilekler bulunan kağıtların zirve ziyaretçileri tarafından origami sanatı ile katlanmasını amaçlayan projeye OCTOPOD destek veriyor. Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi ve OCTOPOD kendi standlarından katılımcılara turna kuşu yapımı öğreterek teşvik edecekler.