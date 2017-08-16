17 Ağustos depremi: Acının 18. yılı

Felaketin büyük can kaybına yol açtığı Sakarya’da Serdivan Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği Anıtı önünde bugün yapılacak anma programında deprem şehitleri kabirleri başında ziyaret edilerek dualar edilecek. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18 yıl geçmesine rağmen yaşanan acının belleklerde ve yüreklerde tazeliğini koruduğunu belirterek, aynı acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

İZMİT’TE DEPREM MÜZESİ

İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da “Amacımız, gelecek nesillere depremi ve deprem sırasında yapılacaklarını öğretmek ve gelecekte depremlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmektir” dedi.

Depremde resmi verilere göre yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetmişti.