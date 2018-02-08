17.3 milyarlık torba

Maliye Bakanı Naci Ağbal tasarıya ilişkin yaptığı sunumda, yeni istihdam için getirilen teşviklerin işverenlere önemli bir destek kalemi olacağını söyledi. Böylece işe yeni alımlarda, şartların uyması durumunda, aylık olarak işverenlere 813 TL’lik destek sağladıklarını kaydeden Ağbal, yıl boyunca verilen desteğin ise 10 bin 596 TL’ye kadar çıktığını belirtti. Ağbal istihdam teşvikleri kapsamında yer alan “Bir senden, bir benden” uygulamasıyla da aylık 2 bin 486 TL’lik bir teşvik verdiklerini kaydederken, bu rakamın da yıl genelinde 14 bin 917 TL’ye çıkacağını ifade etti. Ağbal tasarıda verilen teşviklerle ilgili olarak fekalet tellallığı yapanlar bulunduğunu kaydederek, “Bunların hiçbiri geçerli

değil” dedi.

ASGARİ ÜCRETE 9 MİLYAR TL

Bakan Ağbal’ın sunumu sırasında, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine de, tasarının maliyeti detaylı bir şekilde sunuldu. Maliye Bakanlığı’nın maliyet çalışmasına göre, tasarıda yer alan asgari ücretin vergi dilimi değiştirerek düşmemesi için yapılan ilave geçim indiriminin kalıcı hale gelmesi 800 milyon TL’lik maliyet doğuracak. 11 milyon çalışan için getirilen 100 liralık asgari ücret desteği 9 milyar TL’lik bir ek maliyet doğururken, hurda araç desteği 500 milyon TL bir ek maliyet doğuracak. Söz konusu teşvikten 55 bin aracın yararlanması bekleniyor. Maliye Bakanı Ağbal da, “4 milyon 500 binin üzerinde araç parkı var. Ancak bu kadar aracın bu kapsamda yenileneceğini belirtmek doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

İŞTE KALEM KALEM TORBANIN MALİYETİ (MİLYON TL)

Kreş desteği 17

Kreş desteği 17

AGİ desteği 800

Amortisman desteği 400

Yeni makine teçhizat alımı 1.000

İlave istihdam teşviği 3.400

Esnafa ücret desteği 710

100 TL asgari ücret desteği 9.000

Hurda teşviği 500

Sözleşmeli öğretmen 224