16’ncı yılında kurbanlar anıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania, Beyaz Saray’daki toplantının ardından Pentagon’da American Airlines uçağının binaya çarptığı 09.37’de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Trump “Değerlerimiz varlığını sürdürecek, milletimiz büyüyecek ve egemenliğini sürdürecek. Sevdiklerimizin hatırası asla solmayacak” dedi. Anma törenine Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da katıldı. Ayrıca saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, saldırıdan kurtulanlar ve yardım ekipleri ilk uçağın Dünya Ticaret Merkezi’ne girdiği 08.46’da İkiz Kuleler’in bulunduğu alana yapılan anıtta toplandı. El Kaide’nin kaçırdığı uçaklarla düzenlediği saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. 11 Eylül saldırılarının ardından eski Başkan Geroge W. Bush, Afganistan ve Irak’a girme kararı aldı ve Washington yönetimlerinin savaş yanlısı politikaları Ortadoğu’da dengeleri altüst etti.