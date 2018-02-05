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    166. dönemin iki kahramanı

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 01:55 | Son Güncelleme:

    El Bab’da şehit olan Furkan Yayla’nın annesini cenaze töreninde teselli eden Cihangir Teğmen bir yıl sonra Zeytin Dalı harekâtında şehit düştü.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtında şehit olan tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun, 2017 yılında şehit olan Teğmen Furkan Yayla’nın Kara Harp Okulu’ndan (2015) dönem arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Teğmen Çubukçu, şehit arkadaşı Yayla’nın cenaze töreninde, anne Hülya Yayla’ya sarılarak destek olmuştu.

    Afrin’i PKK/YPG’li teröristlerden temizlemek için sürdürülen Zeytin Dalı harekâtında teröristlere her gün ağır darbe vuruluyor. Burseya Dağı başta olmak üzere bir çok kritik nokta terörist unsurlardan tamamen temizlendi. Harekât sırasında sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösteriliyor. Planlı operasyon devam ederken, önceki gün PKK/YPG’li teröristlerin hain saldırısında TSK’ya ait bir tank isabet aldı. Bu saldırıda Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, beş kahraman arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

    Teğmen Çubukçu’nun, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada 2017 Şubat’ta şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla ile devre arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Furkan Yayla için 13 Şubat 2017’de memleketi Giresun’un Görele ilçesindeki cenaze törenine katılanlar arasında Muhammed Cihangir Çubukçu da vardı.

    Anne Hülya Yayla oğlunun cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken ona destek olanlardan biri de Teğmen Çubukçu’ydu. Acı tesadüf yürekleri dağlarken şehit Çubukçu’nun İzmir’de yaşayan babası Mehmet Çubukçu, annesi Yasemin Çubukçu ve kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, dün Kilis’e gitti. Ailenin yapılacak DNA testinden sonra cenazeyi alacağı belirtilirken, şehidin memleketi Şanlıurfa’da toprağa verileceği öğrenildi.

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    Etiketler: gazetehaberleri , şehit , tsk , son dakika
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