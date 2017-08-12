16. yıldönümüne 6 bin davet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük kutlama yerine daha sade bir etkinlik olarak planlanan yıldönümü programına eski bakan, milletvekili, parti yöneticisi ve kurucuların yanı sıra eski belediye başkanları ve örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 bin kişi davet edildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Bülent Arınç ve Sadullah Ergin’in de aralarında bulunduğu eski bakanların katılımının beklendiği etkinliğe, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılıp katılmayacağının ise henüz netleşmedi.