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    16. yıldönümüne 6 bin davet

    ANKARA
    12 Ağustos 2017 - 23:50Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 23:50

    AK Parti, 16. kuruluş yıldönümünü yarın Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda kutlayacak.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük kutlama yerine daha sade bir etkinlik olarak planlanan yıldönümü programına eski bakan, milletvekili, parti yöneticisi ve kurucuların yanı sıra eski belediye başkanları ve örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 bin kişi davet edildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Bülent Arınç ve Sadullah Ergin’in de aralarında bulunduğu eski bakanların katılımının beklendiği etkinliğe, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılıp katılmayacağının ise henüz netleşmedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , davet , ak parti
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