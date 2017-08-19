 16 yıl sonra yeniden evlendiler... Bu kez iki gelin olarak

İngiltere’de bir çift, gelin ve damat olmalarının üzerinden geçen 21 yıldan sonra evliliklerini yenilemeye karar verdiler. Oğullarının da katılımıyla düzenledikleri törende, bu defa 2 gelin yer aldı.

Ebelik yapan Denise Taylor ile Kraliyet Donanması eski denizcisi Stephen Taylor, 1996 yılında dünyaevine girdiler. Çiftin Stephen adında bir çocukları oldu.

Ancak Stephen bir süre sonra eşi Denise'e cinsiyet değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Geçirmek istediği dönüşüm için tedavi görmeye başlayan Stephen, Kristiana adını alarak hayatına bir kadın olarak devam etti.

Ayrılmalarına sebep olmasından korktuğu cinsiyet değişimin onları daha da yakınlaştırdığını düşünen Kristiana ile Denise, bu defa 2 gelinin yer aldığı bir seremoniyle evliliklerini yenilediler. Aralarında 14 yaşındaki oğulları Stephen’ın da bulunduğu 60 davetlinin önünde tekrar evlendiler.