7 ayrı bıçakla 16 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti! Mahkeme 'eziyet yok' dedi

Merkez Bağlar İlçesi’nde 15 Eylül 2013 tarihinde inşaat işçisi Vedat Tanış, 16 yıllık eşi Canan Tanış’ı, kendisini aldattığını öne sürerek 7 ayrı bıçakla 16 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Vedat Tanış, 4 çocuğunu evden çıkardıktan sonra polise teslim olurken, kadının evdeki tepsi üzerinde boğazının kesildiği tespit edildi. Soruşturma ardından Vedat Tanış hakkında ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamenin kabul edilmesi ardından Vedat Tanış’ın yargılanması 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İlk duruşmada ifadesi alınan Tanış, olaydan önceki gece eşinin kendisini aldattığını, başkasını sevdiğini söylediğini ifade ederken, "Aldattığı kişi 10 yıllık arkadaşımdı. Bunları duyunca kendimi kaybettim ve yere düştüm. Boşanmak istiyordu. Cinnet geçirmiştim. Kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşim kanlar içinde yatıyordu" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, 28 Mayıs 2014 tarihinde kararını açıklarken, Vedat Tanış’a 'eşine yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eylemini, 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddetli elemin altında' işlediğini ve yargılamadaki olumlu tavrını dikkate alan mahkeme ceza indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, Canan Tanış’ın evlilik birliği içerisindeki sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle sanığa haksız tahrik indirimi uygulandığı ifade edildi.

YARGITAY: AZ İNDİRİM UYGULANMIŞ

Sanık Vedat Tanış’ın avukatı, müvekkiline fazla ceza, Canan Tanış’ın ailesinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile Cumhuriyet savcısı ise, az ceza verildiğini savunarak Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, 14 Aralık 2016 tarihinde Canan Tanış’ın ailesinin temyiz isteminin reddine karar verdi. Yüksek mahkeme Cumhuriyet Savcısı ve müşteki avukatlarının haksız tahrik uygulanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazın da reddine hükmetti. Canan Tanış’ın 185 günde F.T. isimli kişi ile 1268 kez telefon ile görüşmesi yaptığı ve 247 kez mesajlaştığı belirtilen kararda, "Maktule ile F.T.’nin evlilik dışı ilişkileri olduğu anlaşılmış olup, sanığın bu ilişkiyi öğrenmesi nedeniyle kapıldığı öfke sonucu suçu işlediği anlaşıldığından, maktuleden kaynaklanan haksız hareketler nedeniyle, makul bir ceza tayini yerine en alt sınırdan indirim yapılarak fazla ceza tayini yapılmıştır. Bu nedenle kararın bozulmasına" denildi

SAVCI: BOŞANMAYI KABUL EDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ

Yargıtay kararı ardından sanık Vedat Tanış’ın yeniden yargılaması yapıldı. Dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın aldatıldığını öğrendikten sonra eşini evliliği devam ettirmeye zorladığını, maktulün boşanma istemini yinelediğini, sanığın boşanmayı kabullenemediği için eşini öldürmeye karar verdiğini belirtti. Tanış’ın ’eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Burak Göncü ise maktülün sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Müvekkil haksız tahrik altında üzücü bir vaka gerçekleştirmiştir. Ciddi bir ağır tahrik söz konusudur. Haksız tahrik indiriminin en üst düzeyde verilmesini talep ediyoruz" dedi.ÿ

'GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİ NEDENİYLE HAKSIZ TAHRİK'

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Vedat Tanış’ın ’Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ileÿcezalandırılmasına hükmetti. Öldürülen kadının başka bir erkekle çok sayıda telefon görüşmesi ve mesajlaşmasının tespit edildiğini belirten mahkeme, Canan Tanış’ın ’gayri ahlaki ilişkisinin bulunduğunun anlaşıldığını’ kaydetti. Sanığın bu nedenlerle suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edildiğini belirten Mahkeme, cezanın 19 yıla indirilmesine karar verdi. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerinde olası uslandırıcı etki yapması ihtimalini dikkate alan mahkeme Tanış’ın cezasını 15 yıl 10 aya indirdi.

'CANAVARCA HİS VE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME DEĞİL'

Gerekçeli kararını açıklayan Mahkeme, Canan Tanış’ın boşanmak istediğini, olay günü aldatma gerekçesiyle eşler arasında tartışma başladığını belirtti. Sanığın maktulü 16 kez bıçakladığı ifade edilen kararda, Vedat Tanış’ın bıçağı eşinin vücuduna soktuktan sonra sağa sola çevirdiği kaydedildi. Sanık hakkında, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini öldürme' suçundan dava açıldığı belirtilen kararda, canavarca hisle öldürmenin, sırf öldürmüş olmak için öldürme, ölenin acı çekmesinden zevk duymak için öldürme olduğu kaydedildi.

Eziyet çektirerek öldürmenin ise ölümü meydana getirme bakımından zorunlu olmayan ve ölüme öncelik verecek şekilde vahşice hareketler olarak tanımlandığını belirten mahkeme, her an için ölüm sonucunu gerçekleştirebilme olanağı bulunan failin, mağdura acı vermek için hareketlerini tekrarlaması ve ölüm neticesini yavaş yavaş gerçekleştirmesi durumunda eziyet çektirerek öldürmenin varlığını kabul etmek gerekeceğini savundu. Canavarca hisle öldürme suçunun oluşumunda, eylemin gerçekleştiriliş şeklinin değil failin sahip olduğu hissin ve davranışının önemli olduğunu belirten mahkeme, "Suçun işleniş şekli canavarca hisse değil, eziyet kavramına girmektedir. Maktulede bulunan birden fazla bıçak darbesi, sanığın davranışının açıklanan nitelikli hallerden olduğunu gösteren olgular olmadığı anlaşılmakla sanık hakkında canavarca his ile veya eziyet çektirerek öldürme nitelikli hali uygulanmamıştır" denildi.

Canan Tanış’ın, evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini belirten mahkeme, Vedat Tanış’ın eşi ve arkadaşı arasında bağı öğrenmesi üzerine eşini haksız tahrik altında öldürdüğünü ve Yargıtay’ın bozma kararı dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulandığını vurguladı.