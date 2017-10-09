16 yaşındaki yeğenini geneleve götürdü! Ortalık karıştı

Olay, geçen 6 Ekim Cuma günü meydana geldi. İsimi açıklanmayan 16 yaşındaki çocuk, iddiaya göre, amcasıyla birlikte Nazilli’deki geneleve gitti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde olay ortaya çıktı.



Genelevi denetleyen polisler, 16 yaşındaki erkek çocuğunun 3 numaralı genelevden çıktığı fark ederek kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, yaşı 18’den küçük olan çocuğun dayısı tarafından geneleve sokulduğu belirlendi.

Aydın Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu’nun aldığı kararla genelevi bir ay süreyle mühürlendi.