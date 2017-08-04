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    16 yaşındaki kıza iğrenç şantaj!

    AA
    04 Ağustos 2017 - 06:06Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 06:08

    Çaycuma ilçesinde, telefonla aradığı 16 yaşındaki genç kıza, "Ben polisim, senin uygunsuz fotoğrafını montajlamışlar" diyerek, parasını ve ziynet eşyalarını aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 16 yaşındaki kızı, "Ben polisim senin uygunsuz fotoğrafını montajlamışlar" diyerek dolandırdığı öne sürülen kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden 16 yaşındaki A.U'yu telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Ben polisim senin uygunsuz fotoğrafını montajlamışlar.

    Sana yardım edebilmemiz için para vermen lazım." dedi.Buna inanan genç kız, adresini vererek evinde bulunan 2 bin 50 avro, bin 40 lira, 10 burma bilezik, 1 küpe, 1 alyans ve 1 saati zanlıya verdi.Şüphelinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan A.U, durumu Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Ekipler, aldıkları eşkal üzerine başlattıkları çalışma kapsamında dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla H.K'yı (18), Çaycuma İlçe Stadyumu çevresinde gözaltına aldı.Şüphelinin üzerini arayan ekipler, dolandırıcılık yöntemiyle aldığı ziynet eşyaları ile paraları ele geçirdi.Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Etiketler: şantaj , Zonguldak , Polis , taciz
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