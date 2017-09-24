Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>16 yaşındaki çocuk, ağabeyini bıçaklayıp öldürdü

    16 yaşındaki çocuk, ağabeyini bıçaklayıp öldürdü

    ŞANLIURFA, (DHA)
    24.09.2017 - 13:21 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 13:22

    ŞANLIURFA’da ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyi 27 yaşındaki Ali Alpak'ı bıçaklayıp öldürdü.

    Olay, merkez Eyyübiye İlçesi’ne bağlı Selman Mahallesi’nde meydana geldi. Ailevi bir nedenle çıkan tartışmada öfkelenen ismi öğrenilemeyen çocuk, ağabeyi Ali Alpak'ı bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Alpak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Alpak, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Alpak'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, jandarma ağabeyinin ölümüne neden olan çocukla birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Etiketler: Şanlıurfa , ali alpak , cinayet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri