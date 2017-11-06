16 yaşındaki çocuğu öldürdü, 'çay ısmarlayacaktım' dedi!

Geçen cumartesi Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi katlı otoparkında meydana gelen olayda, Taha Ş. ile Ersin Taşdemir arasında tartışma çıktı

Tartışma önce küfürleşmeye sonrada kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Taha Ş., Taşdemir’i karnından bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Taha Ş., sorgusunda, çay ısmarlamak istediği Taşdemir’in kendisine küfürle karşılık vermesiyle kavganın başladığını ve cinayeti işlediğini savundu.

Sorgusunun ardından adliyeye gönderilen Taha Ş., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanarak cezaevine konuldu.