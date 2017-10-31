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    16 ülkedeki vatandaşlara MEB’den eğitim imkanı

    AA
    31.10.2017 - 13:55 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Daire Başkanı Ebubekir Aydın, "Yurt Dışı Eğitim Öğretim Dairesi, 16 ülkede 70 okuluyla o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza ve onların çocuklarına hizmet veriyor. Tabiri caizse Orta Asya'dan, Kırgızistan'dan Danimarka'ya kadar uzanan büyük bir havzada hizmet veriyor" dedi.

    Aydın yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarına en iyi eğitimi vermek için çalıştıklarını söyledi.

    Yurt Dışı Eğitim Öğretim Dairesi'nin dünyanın farklı noktalarında okullara sahip olduğunu belirten Aydın, daire olarak yurt dışında bulunan okullarla ilgili tüm çalışmaları yerine getirdiklerini ifade etti.     

    Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:     

    "Yurt Dışı Eğitim Öğretim Dairesi, MEB Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bir daire. MEB'in yurt dışında bulunan okullarının bağlı olduğu bir daire. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Dairesi, 16 ülkede 70 okuluyla o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza ve onların çocuklarına hizmet veriyor. Tabiri caizse Orta Asya'dan, Kırgızistan'dan Danimarka'ya kadar uzanan büyük bir havzada hizmet veriyor. 16 ülkede toplam 70 okulumuz bulunuyor.     

    Bu okullarımızda 12 bin öğrencimiz ve öğrencilerimizi eğiten 1000 öğretmenimiz var. Dairemiz bu okulların tüm işleyişiyle yakından ilgileniyor. Gerekli tüm altyapı çalışmalarını yerine getiriyor. Yurt dışında yaşayan çocuklarımız, bu eğitimden mahrum kalmasın diye faaliyet gösteriyoruz."     

     

     

     

     

     

    Etiketler: okul
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