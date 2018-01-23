16 STK’dan ‘Zeytin Dalı’

TOBB, Türk-İş, TİSK, TÜSİAD, ASKON, Hak-İş, Memur-Sen, MÜSİAD, Kamu-Sen, TESK, TİM, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD, TÜRKONFED ve TZOB’un ortak açıklamasında, Türkiye’nin, sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım attığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Bizler, ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla, devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı, evrensel hukuk ve BMGK terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur” denildi.

Türkiye’nin masum insanları katleden ve güvenliğe de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmasının beklenemeyeceği vurgulanan açıklamada şöyle devam edildi:

SOSYAL MEDYA UYARISI

“Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu Fırat Kalkanı operasyonunda da gösterdik. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her 2 harekât da, Suriyeli göçmenler ve mazlum durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm uluslararası camiayı da, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.”

Açıklamada, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı da herkes dikkatli olmaya çağrıldı.