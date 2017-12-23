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    16 muvazzafa FETÖ'den gözaltı

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    23.12.2017 - 01:17 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün mahrem yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturmada, aralarında Düzce Alay Komutanı ve bazı illerin il komutan yardımcılarının da bulunduğu 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, FETÖ mensuplarıyla büfelerdeki kontörlü telefonları kullanarak haberleştirdikleri belirlendi. Savcılık ve Emniyet bu kapsamda ‘görüşme yapılan’ kontörlü hatları incelemeye aldı. Yapılan incelemede, örgüt mensubu tespit edilen kişilerle görüşen ve kendini çok iyi sakladığı belirlenen şüpheliler belirlendi.

    Bu kapsamda halen görevde bulunan, ByLock kullanmayan, Bank Asya’da hesabı bulunmayan ve kripto olduğu iddia edilen muvazzaf askerler için düğmeye basıldı. Operasyonun ilk ayağında Düzce İl Jandarma Alay Komutanı, Şırnak, Kastamonu, Antalya, Ağrı il jandarma alay komutan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’sinin albay, 9’unun yarbay rütbesinde olduğu bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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