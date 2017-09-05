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    16 köylünün katili öldürüldü

    DHA
    05.09.2017 - 22:31 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 22:31

    DİYARBAKIR’ın Lice ilçesine bağlı Bağlan köyünde PKK’lı teröristlerin ve işbirlikçilerinin yakalanması amacıyla 3-4 Eylül’de düzenlenen operasyonda ‘Dijvar’ kod adlı Mehmet Barkın (29) öldürüldü.

    1988 Şırnak doğumlu PKK’lı terörist Mehmet Barkın hakkında Diyarbakır Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Mehmet Barkın’ın, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bomba yüklü kamyonu infilak ettiren teröristler arasında yer aldığı belirtildi.

    VEKİLLER YALANLANDI
    Önceki gün Lice’ye giderek operasyonun yapıldığı köylerde incelemelerde bulunan HDP milletvekilleri Ziya Pir, Feleknaz Uca ve Sibel Yiğitalp, operasyonda ağır yaralı yakalanan Celal Yıldırım'ın sivil olduğunu öne sürdü.

    Diyarbakır Valiliği ise bir el bombasıyla yakalanan Yıldırım'ın da PKK mensubu olduğunu, ‘terör örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticareti yapmak’ suçlarından arandığını belirtti. 

    Etiketler: Diyarbakır , Dürümlü , gazetehaberleri
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