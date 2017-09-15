16 bira evi, 144 çadır kuruldu

BİRANIN su gibi aktığı festival, bu yıl 18 gün sürecek. Yaklaşık 6 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen 184’üncü Oktoberfest, 3 Ekim’de sona erecek. Alana 5 bin 500 ile 8 bin 500 kişi kapasiteli 16 bira evi inşa edildi. Ayrıca bira içilecek değişik büyüklükte 144 çadır kuruldu.

Terör saldırısı riski nedeniyle Bavyera Eyalet hükümeti festivalle ilgili bir dizi önlemleri de hayata geçirdi. Festival alanı elektronik demir barikatlar ile çevrildi, alanın her yerine hoparlörler yerleştirildi. Böylece yapılacak bir anonsun herkes tarafından duyulması amaçlandı.