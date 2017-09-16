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16 bin balıkçıya destek ödemesi

Hürriyet Haber
16.09.2017 - 09:09 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:09

Bakan Fakıbaba: “Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan 16 bin küçük balıkçıda destekleme kapsamına alındı. Ödemeleri 2017 sonunda yapacağız”dedi.

Geleneksel kıyı balıkçılığına destek... Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avcılık yapan küçük ölçekli balıkçıların da destekleme kapsamına alındığını, uygulamadan yaklaşık 16 bin balıkçı teknesinin faydalanacağını belirtti.

KİŞİ BAŞI 500 İLA 1000 LİRA

Akşam'ın haberine göre denizlerde ve iç sulardaki geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve balıkçı teknesi sahiplerinin desteklenmesine ilişkin tebliğin 13 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Fakıbaba, bu kapsamda geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avlanan 10 metreden küçük ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine beş yüz lira ila bin lira arasında destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

1.5 MİLYARLIK ÖTV’SİZ MAZOT

Bakan Fakıbaba, hükümet tarafından balıkçılara bugüne kadar 1 milyar 500 milyon liradan fazla ÖTV’siz mazot desteği yapıldığını belirterek, balıkçıların ÖTV’siz mazot desteğiyle Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi uygulamalarından faydalanmayı sürdüreceğini bildirdi.

Etiketler: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba , destek ödemesi , balıkçılara ödeme
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