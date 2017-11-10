1500 konut yolda

İlçede önümüzdeki dönemde 2 yeni projeye imza atmaya hazırlanan Makro İnşaat, Başakşehir’de eğitim, kültür ve spor faaliyetlerine destek vererek bölgenin geleceğine de yatırım yapıyor. Bugüne kadar 3 milyon metrekarenin üzerinde konut, AVM, ticari ünite, otel, sosyal tesis gibi alana imza attıklarını belirten Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Başakşehir’de yeni markalı konut ve ticari projeler planlarken ilçedeki sosyal ve kültürel faaliyetlere de desteklerini söyledi. Uyan bölgede yapacakları 2 yeni proje ile de yaklaşık 1500 konut inşa edeceklerini dile getirdi.



İLK SERTİFİKA İHRACI

Başakşehir’de şimdiye kadar 16 projeye imza attıklarını ifade eden Uyan, Başakşehir’in planlı ve düzenli yapısına uygun projeler ürettiklerini kaydetti. İnşaat sektöründe birçok ilke imza attıklarını dile getren Uyan, “Bunlardan en bilinenleri; satış ofisi bağlantılı numune daire uygulaması, hobi bahçeli daire konsepti, çift sosyal tesis tercih imkanı, salon mutfak entegre yemek odası” dedi. Türkiye’nin ilk gayrimenkul sertifikasını ihraç eden şirket olarak da sektöre yeni bir finansal enstrüman kazandırdıklarını söyleyen Uyan, “Makro İnşaat, bugüne kadar bir çok başarılı markalı projeye imza attı. Başakşehir’de inşaatı devam eden Park Mavera 3 projesinin yanı sıra Bahçetepe İstanbul, Medikule, Mavera Sarayları, Mavera Başakşehir, Park Mavera 1, Park Mavera 2, Seyran Şehir, Başakşehir Merkez Çarşı, Meydan Dükkanları, Ana Cadde, Merkez Kayaşehir AVM, 540/4 Parsel Ticari, Giriş Kayaşehir, Köşe Çarşı, Merkez Kayaşehir Business Plaza, Hampton by Hilton projelerine imza atan Makro İnşaat Türkiye’nin geleceğine güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor” dedi.



SPORA DESTEK

Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün 4 yıldır ana sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Ercan Uyan, “ Makro İnşaat, bölgedeki diğer spor kulüplerine de desteğini sürdürüyor. Merkez Kayaşehir Spor Kulübü’ne ve Başakşehir’de yaşayan Milli Güreşçilere de sponsor olarak destek veriyoruz. Bölgedeki okullara ve diğer sporculara da destek vererek bölgenin gelişimine katkıda bulunuyoruz” dedi.