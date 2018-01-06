150 yılın en büyük gökyüzü olayı ay sonunda hayatınızı değiştirebilir

NADİR AY, KANLI AY, MAVİ AY, SÜPER AY NE DEMEK?

Dünya’nın Güneş ve Ay’ın arasına girmesiyle, eğer gölgesi tam olarak Ay üzerine düşüyorsa “tam ay tutulması” yaşanıyor. Her 2.5 yılda bir Ay tutulması Dünya’dan gözlenebiliyor.

Tutulma sırasında Dünya’nın atmosferinden geçen Güneş ışınları filtrelenmiş oluyor ve Ay yüzeyine kırmızı tonlar ulaşıyor. Buna da “kanlı ay” deniliyor.

“Mavi ay” terimi ise bir ay içinde ikinci kez dolunay olduğunda kullanılıyor. Bu da 2.5 yılda bir gerçekleşiyor.

Ayrıca Ay’ın Dünya’ya en yakın konumdayken gerçekleşen dolunaylara da “süper ay” deniliyor. Bu sırada Ay, normalde olduğundan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük görünüyor. Her 411 günde bir “süper ay” yaşanıyor.

Bu dört gökyüzü olayı o kadar da ender görülmese de, bunların hepsinin aynı anda yaşanması oldukça ender.

Ay tutulmasıyla birlikte kanlı ay, süper ay ve mavi ay son olarak 31 Mart 1866’da yaşanmıştı.

İşte yaklaşık 150 yıl sonra ilk kez, 31 Ocak 2018 tarihinde bir kez daha, “nadir ay” denilen bu gökyüzü olayı gerçekleşecek.

NEREDEN GÖZLEMLENEBİLECEK?

1 saat 16 dakika sürecek tutulma, Türkiye’den de ayın doğum saatlerinde gözlenebilecek. Space.com’a göre en iyi gözlem noktaları ise, harita beyaz olarak görülen Asya ve Okyanusya ülkeleri olacak.

NASA “Ay sonundaki bu ender gökyüzü olayını kaçırmayın” diye çağrı yapmıştı. Bilim insanları da 150 yılda bir gelen bu fırsatı değerlendirmek üzere teleskoplarını Ay'a çevirecek.

Astrologlar da heyecanlı. Çünkü tek başına bile hayat değiştiren olaylara işaret ettiğini söyledikleri “kanlı ay,” bu kez süper ay ve mavi ay ile birlikte çok daha güçlü olacak.

Hürriyet.com.tr ve Mahmure’nin ünlü astroloğu Aygül Aydın, ay tutulması için burç yorumlarını şöyle yapıyor:

NADİR AY İÇİN AYGÜL AYDIN'DAN BURÇ YORUMLARI

Koç: 21 Ocak'tan sonra Güneş’in Venüs ve Merkür’ün Kova burcuna geçiş yapması ve 31 Ocak'taki Aslan burcundaki Ay tutulmasına karşıtlık yapması sizler için önemli bir ilişkiyi başlatmaya ya da bir yıldırım aşkına doğru sürüklenmeye neden olabilir. Aşk ve ilişkilerden yana oldukça heyecanlı günler sizi bekliyor. Belki de çok istediğiniz bir olayın başlangıcını da yapabilirsiniz.

Boğa: 31 Ocak'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki dolunay ile çabalarınızın gözden kaçması mümkün olmayacak ve şubat ayında hayatınızdaki eksik parçaları bulup bir bir yerine koyacaksınız.

İkizler: Daha farkındalıklı bir bakış açısı içinde olmalısınız. Olaylara karşı anlayış ve esneklik içinde olursanız bu geçişi daha olumlu bir şekilde atlatabilirsiniz. Sadece 31 Ocak'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay tutulması fazında kadın figürlerine karşı daha dikkatli olmanızda fayda var.

Yengeç: Ay tutulması artık sizleri ekonomik yatırımlara iterken, büyük ortaklıklarda da uç noktaya kadar getirebilir. İhtiyacınız olan şey sadece biraz cesaret ya da sizi cesaretlendirebilecek kuvvetli bir dost eli.

Aslan: Ay tutulması adeta ilişkilerinizin karanlık yüzünü ortaya dökecek nitelikte. İlişkide her an manipüle olabilirsiniz. Haklıyken haksız duruma düşmeniz söz konusu olabilir. Eğer bir ilişkiniz yok ise yeni biri ile tanışabilirsiniz. Bu kişiyle olan ilişkinizi şubat ayına kadar sabırla gözlemleyin ve acele karar vermeyin. Şayet evli iseniz ve aldatma-aldatılma söz konusu ise artık bu anlamda sessiz kalmamanız gerekmektedir.

Başak: Ay tutulması ile günlük yaşamın düzenlenmesi, hayatın zorunlulukları, sağlığınız veya beslenme şekliniz ilgili konularda sizi daha özgür kılacak yenilikler, güzel gelişmeler söz konusu olacaktır. İş hayatınızda kendi farklılığınızı ortaya koymak adına harika bir zaman dilimi. Bu ay tutulmasının olumsuz tuzağı sizler için, uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz bir şeyin uygulamada veya pratikte nasıl olacağını bilmemeniz olacaktır. Bu bakış açısı ile düşünmek yerine hemen yeni bir yol bulmayı seçin ve derhal uygulamaya geçin.

Terazi: Başkalarıyla güç savaşlarına girmek veya hayata manipülatif kontrolcü yaklaşan bir tavır içinde olmamanızda ayrıca fayda görüyorum. 31 Ocak’taki Aslan burcunda gerçekleşecek Ay tutulması ile bu enerji çıkışı daha profesyonel bir hal alacak ve güçlenecektir. Ocak'ta sadece bunları hissediyor olsak da, Şubat tamamen bu kararları uygulamanın dönemidir.

Akrep: Ay tutulması sonrasında hayatınızda kariyeriniz adına sürpriz bir terfi alma veya işinizde statü yükselmesi gibi konular söz konusu olabilir.

Yay: Sosyal çevrenizde yeni tanışmalar söz konusu olabilir ve bunlar geleceğe yönelik size sağlam dostluklar getirebilir. 31 Ocak'ta gerçekleşecek olan Aslan burcundaki Ay tutulması ile birlikte bu durumlar daha da hız kazanacaktır. Kardeşleriniz ile ilgili bir takım problemleri çözmek üzerinize kalabilir. Aniden gelişen olaylar karşısında kısa yerlere seyahat çıkması mümkün.

Oğlak: Ay tutulması ile uzun zamandır emek verdiğiniz konularda ilk meyveleri toplamaya başlayacaksınız. Kendinizi uzman olduğunuz alanda ispat etmeniz için harika etkiler söz konusu. Bu dönemi çok iyi değerlendirin.

Kova: 31 Ocak’ta gerçekleşecek olan Aslan burcundaki Ay tutulması size hedeflerinizi belirleme noktasında cesaret verecek ve sizi destekleyecektir. İlişkilerinizde yakın çevre vasıtasıyla biriyle tanışmanız olası gözüküyor. Hayatınızda biri varsa eğer bu kişi ile ilgili ciddi bir farkındalık kazanabilirsiniz. İlişkilerle ilgili önemli gündem oluşturan zaman dilimleri sizleri bekliyor. Fakat çevresel faktörler ilişkinizin gidişatını etkileyebilir. İsler bu noktaya geldiğinde kararınızı güçlü bir şekilde ortaya sunabilmelisiniz.

Balık: 31 Ocak ta yaşayacağınız Aslan burcundaki Ay tutulması ile iş ortamınızda değişimler yer değişiklikleri, yeni bir işe başlama gibi durumları yaşamanız mümkün. Tuzaklara düşmeden, zaaflarınıza yenilmeden geldiğiniz ocak ayının son haftasındaki tutulma ile büyük bir başarının sahibi siz olmanız hiç de uzak bir ihtimal değil.